Dvēseļu tiltu arhitektūra jeb vai laiks izvilkt linu dvieļus?

Vai Dandaru ieskaņotā mūzikā ir saikne ar senču izkopto dejas sajūtu gammu? Noteikti ir, bet varbūt tomēr, tikai ar kādu tās daļu. Ne visai platu, ne pārāk šauru, bet toties dziļu vienā noteiktā virzienā. Viņu paņēmiens ļauj tuvoties tautas tradīcijai caur senāka laika eiropeisko modes dejas izjūtu, kur ļoti svarīga ir zināma atturība pozās, vienkārši zīmējumi un arī samērā maz kustību, lai varētu dejot ilgi un deja nenogurdinātu. Tas stilistiski ļoti atšķiras no skatuviskās latviešu dejas stilistikas, kur parastais dejas ilgums ir 2– 4 minūtes un dejotāji kā likums pēc dejas ir pamatīgi aizelsušies. Kā ir tautas dejas tradīcijā? Šķiet ir pieņemami un nepieciešami abi veidi. Pamatīgi aizelsušies mēs būsim, kad sacentīsimies fiziski grūtās tautas dejās, kā piemēram Skalu dancī un Lipindrakā vai varbūt gribēsim izlekt Velna polku.

Svētdien, 9. jūnijā Mores Kalna Vaizuļos notika Kokļu diena un pie tam tā bija ļoti labi apmeklēta. Kalna Vaizuļu saimniece Margita Poriete kopā ar Rīgas Latviešu biedrības un Siguldas novada ļaudīm dabūja pamatīgi nopūlēties, lai divkārt lielāko interesentu pulku sagrupētu pie koklēšanas skolotājām Lienas Teterovskas no Ropažiem, Aigas Auziņas no Siguldas un Rozītes Katrīnas Spīčas no Rīgas. Kokļu diena bija kuplināta arī ar etnogrāfiskiem priekšlasījumiem, dabas darbnīcām, spēlēm bērniem un citām aktivitātēm, ko nodrošināja Rīgas Latviešu biedrības Sprīdīša skola. Ar ko šī diena bija īpaša? Ar dvieļiem. Ar senāk austiem rakstītiem un izrakstītiem linu dvieļiem, kuri tika dancināti Dvieļu dejā.