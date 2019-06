Dairis Bertāns: Gatavojos un esmu labā formā, lai jebkurā brīdī būtu gatavs braukt uz ASV

Lai arī BWB nometnes noris jau kopš 2001.gada, Latvijā šāda talantu kopā sanākšana notika pirmo reizi, un par to gandarīts bija arī Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Ņūorleānas "Pelicans" aizvadītās sezonas debitants Dairis Bertāns. "Manuprāt, ļoti labs pasākums, kurā sapulcējušies labākie jaunie basketbolisti no Eiropas. Šeit viņiem ir iespēja novērtēt sevi uz citu Eiropas talantu fona, kā arī pastrādāt kopā ar NBA profesionāļiem," sacīja Bertāns, piezīmējot, ka nometnes laikā ikviens dalībnieks varēja smelties zināšanas no basketbola profesionāļiem gan laukumā, gan ārpus tā, uzlabojot savas tehniskās prasmes, kā arī spēles izpratni.