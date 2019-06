Latvijas handbola izlases kapteinis Dude: Puiši spēlēja caur sāpēm un ar sakostiem zobiem

"Negribu teikt, ka šis ir pārsteigums. Mēs mērķtiecīgi gājām uz to, lai mums beidzot izdotos. Domu gājiens apmēram tāds arī bija - ja ne tagad, tad pēc tam varbūt to arī nepaveiksim. Šobrīd varbūt vēl šis sasniegums nav līdz galam apjausts, vēl jānosēžas emocijām. Visiem jāpiesēž, jāaptver tas viss un arī jānosvin," prieku pēc uzvaras pār Slovēniju neslēpa Dude, kurš pats nesen atgriezies no traumas. "Uz maču pret Slovēniju devāmies kā uz visu vai neko. Pats neesmu labākajā formā, bet puiši spēlēja caur sāpēm un ar sakostiem zobiem. Atdeva no sevis visu."