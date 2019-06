Grupas “Muse” koncerts “Arēnā Rīga”

Šis ir jau astotais grupas albums, kas atšķirībā no apokaliptiskā "Drones" saturiski ir nedaudz pozitīvāks. Proti, grupas galvenās ietekmes šoreiz ir nedaudz naivās astoņdesmito gadu zinātniskās fantastikas nākotnes vīzijas par nākotni - tādas Holivudas filmas kā "Atpakaļ nākotnē" ("Back to the Future") vai "Teen Wolf" (1985. gada filma). Astoņdesmito atsauce iestrādāta arī albuma vāciņā, ko darinājis populārā seriāla "Stranger Things" plakāta autors - britu mākslinieks Kails Lamberts (Kyle Lambert).