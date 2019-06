Madonā pēc pakaļdzīšanās apturēts vieglprātīgs Audi 80 vadītājs

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Šobrīd, kad aktuāla ir atbildīgā šoferīša kampaņa un aicinājums pēc ballēšanās kārtīgi izgulēties pirms sēšanās pie transporta līdzekļa stūres, Valsts policijas darbiniekiem sanākusi kārtējā saķeršanās ar pilnīgi bezatbildīgu šoferi - bez tiesībām, pamatīgā reibumā, mašīnai nav nedz derīgas tehniskās apskates, nedz OCTA, turklāt numura zīmes aizlienētas no cita auto. Un it kā ar to būtu par maz, tuvu pakaļdzīšanās noslēgumam pārkāpējs izraisīja sadursmi ar policijas auto un visbeidzot iebrauca grāvī.