Sīrijas parlaments ratificē lielākās ostas pārvaldes nodošanu Krievijas kompānijai

Hammuds paskaidroja, ka šis kontrakts nodod Krievijas kompānijai ostas pārvaldīšanu, bet ne īpašuma tiesības uz to.

Kontrakts paredz izveidot direktoru padomi ar sešiem locekļiem, no kuriem trīs būtu no Sīrijas un pārējie – no "Strojtransgaz", bet padomes vadība būtu uzticēta Krievijas pārstāvjiem, ziņoja SANA.