Handbola izlases galvenais treneris: Vēl neapzināmies, ko esam paveikuši

Uščins jau iepriekš bija minējis, ka rūpīgi pētījis Slovēnijas izlasi, un to norādīja arī šoreiz. "Mēs labi izslēdzām viņu malējos spēlētājus, jo no tām pozīcijām viņi iepriekš ir veiksmīgi spēlējuši. Tas bija spēles uzdevums, un mēs to lieliski paveicām. Apzināti veidojām sadarbības caur Daini Krištopānu. Savilkām kopā viņu spēlētājus un ieguvām brīvu zonu metieniem."