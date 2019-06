"Real" par teju 50 miljoniem iegādājas franču aizsargu Mendī

Līdz ar to šajā vasarā "Real" sastāvu papildinājusi jau ar četriem futbolistiem - bez Mendī komandai pievienojušies Edens Azārs, Eders Militāu un Luka Jovičs. Kopējie tēriņi jau sasnieguši aptuveni 300 miljonus eiro. Visdārgākais no šiem futbolistiem bija Azārs, kura pāreja no Londonas "Chelsea" ar visiem bonusiem varētu izmaksāt pat nepilnus 150 miljonus eiro.