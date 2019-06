Kurucs par NBA starpsezonu: Gaidu, kad mediji ieliks jaunas ziņas

Kurucs bija arī viens no daudzajiem NBA pārstāvjiem Rīgā aizvadītajā "Basketball Without Borders" talantu nometnē, kas trešdien pēc aktīva četru dienu darba noslēdzās "Elektrum" Olimpiskajā centrā.

Pirmais gads NBA Kurucam padevās gana lieliski, jo viņš vairākkārt tika iekļauts komandas sākumsastāvā un kopumā regulārajā sezonā aizvadīja 63 spēles, kurās vidēji izcēlās ar 8,5 punktiem un 3,9 atlēkušajām bumbām. Šāds sniegums pašu basketbolistu apmierināja, jo izdevies paveikt to, ko no viņa prasījis treneris. Viņš gan nenoliedza, ka dažās spēlēs izdevās izcīnīt mazāk atlēkušo bumbu vai atdot rezultatīvu piespēli, tomēr ņemot vērā, ka tā bija pirmā sezona, basketbolists par to daudz neraizējās un vairāk koncentrējās uz to, lai komanda gūtu uzvaras.