Latvijas aviācijas nozare līdz 2030.gadam ir spējīga sasniegt Zviedrijas līmeni, uzskata Linkaits

Linkaits pauda, ka Latvijā aviācijas nozare var būt lepna, ik gadu nodrošinot apmēram 3,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP), taču, lai gan tas ir ļoti labs rezultāts, nozare var sasniegt arī vairāk, jo Eiropā vidēji valstīs pienesums no aviācijas nozares ir 4,4% no IKP. "Neredzu iemeslus, kāpēc lai mēs Latvijā to nevarētu sasniegt," teica ministrs, aicinot nozares spēlētājus būt ambiciozākiem, lai attīstītos ne tikai Latvijā, bet arī reģionā un visā Eiropā.