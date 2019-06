OIK parlamentārās izmeklēšanas komisiju atstāj arī Ašeradens

Saeimas vērtēšanai tika iesniegti divi iesniegumi par Ašeradena atsaukšanu no komisijas. Vienu no tiem iesniedza opozīcijas pārstāvji, uzsverot, ka Ašeradena darbībā komisijā saskatāms interešu konflikts, proti, viņš kā ekonomikas ministrs bijis līdzatbildīgs par OIK sistēmas darbību. Viņuprāt, tieši šī iemesla dēļ Ašeradens būtu jāatstādina no darba komisijā, taču šo lēmumprojektu Saeimas vairākums noraidīja.