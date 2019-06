Tramps neizslēdz iespēju noteikt sankcijas pret "Nord Stream 2" iesaistītajām valstīm

“Mēs aizsargājam Vāciju no Krievijas, bet tajā pašā laikā Krievija saņem miljardiem dolāru no Vācijas,” sacīja Tramps. Viņš Berlīnes dalību šajā projektā nosauca par milzīgu kļūdu norādot, ka “šādi Vācija nonāk atkarībā no Krievijas, un sliktākajā gadījumā var kļūt par Krievijas ķīlnieci”. Tramps uzsvēra, ka galējais lēmums par Vācijas dalību “Nord Stream 2” ir jāpieņem pašai Vācijai.