Savus garantētos noguldījumus "Krājbankā" varētu zaudēt vairāk nekā 90 tūkstoši cilvēku

2011. gadā bankrotējusī “Latvijas krājbanka” bija viena no klientiem bagātākajām bankām. Tomēr tās maks izrādījās caurs un pat valsts grantēto noguldījumu izmaksai gandrīz 500 miljonus eiro nācās piesaistīt no FKTK pārvaldītā Noguldījumu garantiju fonda (NGF) un aizņemties no valsts.