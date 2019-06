Izpildi testu un laimē biļetes uz Eda Šīrana koncertu!

Britu dziesminieks Eds Šīrans ir ne tikai viens no veiksmīgākajiem mūsdienu dziesmu autoriem, bet arī ārkārtīgi pieprasīts izpildītājs. Bez pārspīlējuma var apgalvot, ka patlaban Šīrans ir viens no top māksliniekiem pasaules mūzikas industrijā.

Viņa 2017. gada martā iznākušais trešais studijas albums “÷ (Divide)” pārliecinoši kļuvis par aizvadītā gada vispārdotāko ierakstu pasaulē. Līdz šodienai pārdots vairāk nekā 15,5 miljoni albuma kopiju (multiplatīna statuss 36 valstīs), un tas joprojām dominē ļoti daudzu valstu mūzikas topos. Arī albuma ievērojamākie hiti – "Shape of You" (multiplatīns 32 valstīs un visu laiku visvairāk Spotify atskaņotā kompozīcija), "Castle on the Hill", "Galway Girl", "Perfect" un "Happier" – turpina savu uzvaras gājienu pie klausītājiem. Lasi TVNET interviju ar mākslinieku.