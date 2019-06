Latvijā konstatēti kaitēkļi, kas nopietni var apdraudēt rabarberu ražu

Dienestā informē, ka kartupeļu lakstpūcītes tauriņi lido no jūlija līdz vēlam rudenim, pārsvarā naktīs. No rītiem tauriņus var pamanīt sēžam uz skābenēm, ceļtekām, kosas, īrisiem un citiem nelieliem lakstaugiem, kas ir arī to barība. Kaitēkļa ziemojošā stadija ir ola, ko mātītes dēj uz dažādu nezāļu stublājiem. Maija vidū kāpuri šķiļas un barojas. Apmēram jūnija sākumā līdz pat augustam kāpuri veido augsnē pupārijus, no kuriem jūlija beigās izlido jaunie tauriņi.