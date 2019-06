Piecas Latvijas filmas varēs vērot Šanhajas festivālā Ķīnā

Matīsa norādīja, ka Šanhajas starptautiskais kinofestivāls (SIFF) jau vairākus gadus akcentē sadarbības veicināšanu, kino kultūras popularizāciju un filmu apmaiņu starp Ķīnu, citām Āzijas valstīm un Eiropu. Jau 2017. gadā šajā festivālā Ķīnas globālās iniciatīvas "Road and Belt" laikā tika parakstīta vienošanās starp vairākām Eiropas un Āzijas valstu kinoinstitūcijām un festivāliem, šīs vienošanās dalībvalsts ir arī Latvija.

Iniciatīvas "Road and Belt" vārdā nosaukta arī viena atsevišķa programma Šanhajas festivāla sarežģītajā struktūrā – nedēļu ilga filmu izrādīšana, kuras finālā tiks piešķirtas balvas labākajai filmai, labākajam režisoram un arī Skatītāju balva. Šajā programmā uz balvām var cerēt arī Latvijas Simtgades filma "Bille".

Matīsa norādīja, ka Šanhajas festivāla ievērojamais mērogs ir strukturēts daudzās un dažādās filmu programmās, viena no tām ir "SIFF Animation", kuras vadmotīvs ir iepazīstināt gan ar tradicionāli spēcīgo japāņu animāciju, gan "nenovērtēt par zemu izcilus darbus no pārējās pasaules". Šajā sadaļā iekļauta Latvijas režisora Ginta Zilbaloža pilnmetrāžas filma "Projām" un autors uz Ķīnu dodas gandrīz taisni no Anesī festivāla Francijā.