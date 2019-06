Tukšas alkohola pudeles, norauti aizkari, saplēsta televizora pults: kas patiesībā notika Tenerifē Kiviča uzturēšanās laikā?

Neilgi pēc tam, kad pāris pameta Spāniju, kāda sieviete vietnē "Facebook" publiskoja fotogrāfijas no Tenerifes apartamentiem, kur it kā uzturējušies skandalozais Kivičs un Skulme, - dzīvoklis bijis nekārtīgs, atstātas tukšas alkohola pudeles, izlietne pārpildīta ar netīriem traukiem, uz galda bija redzamas tukšas olu čaumalas, izbiruši čipsi. Tāpat istabā norauti aizkari un saplēsta televizora pults.

Pienāk pēdējais vakars, mums lidmašīna agri no rīta, un mēs uzliekam modinātāju uz pusnakti, bet pamostamies četros divdesmit no rīta un saprotam, ka mēs ņifiga nevaram paspēt uz lidostu. Mēs vienkārši bijām totālākajā panikā," vēsta Kivičs.

"Un tā vecene, kura mums to dzīvokli izīrēja, totālākajā ārprātā un panikā - kāda miskaste, kāda sūdu bedre! Šausmas, ārprāts! Protams, ka mēs to miskasti būtu iznesuši, kaut gan mums tas nav jādara, jo es nekad mūžā, ejot ārā no viesnīcas numura, neesmu nesis ārā miskasti," iemeslu nekārtībai skaidro Kivičs.