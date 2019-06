Aminatai jauna, smeldzīga balāde latviešu valodā

"Šis ir īpašs gadījums," uzreiz uzsver Aminata. "Šo dziesmu sasaistu ar savu individuālo stāstu un atklāsmēm par sevi. Man šobrīd ļoti aktuāla ir tēma par sevis pieņemšanu, mīlestību pret sevi. Agrāk man likās, ka nemitīgi jābūt pašai labākajai, lai kāds mani mīlētu un cienītu. Tajā skaitā es pati sevi. Taču esmu sapratusi, ka mīlestība pret sevi nav jānopelna. To varu ieteikt arī visiem saviem klausītājiem - mīliet sevi, novērtējiet to, kādi jūs patiešām esiet!"

"Šo dziesmu uzrakstījām apmēram pirms pusotra gada, un no sākuma nezinājām, ko īsti ar to darīt - atdot kādam citam vai atstāt man pašai," stāsta Aminata. "Nekādi nevarējām atrast īsto brīdi, kad to laist ārā. Tad man ienāca prātā doma, ka dziesmu varētu mēģināt pārtulkot latviski, jo šķita, ka tas varētu labi izklausīties. Pašas teksta versijas man nešķita pietiekami labas, taču tad satikos ar Jāni Šipkēvicu. Man ir liels gods un prieks, ka viņš piekrita sadarboties, jo biju par to sapņojusi jau kādu laiku. Izstāstīju Jānim dziesmas vīziju, parādīju arī savus tekstus un Jānis uzrakstīja ļoti skaistu liriku. Turklāt tik intīmi precīzu, ka izjūtu katru vārdu kā savējo. Šī man tiešām ir ļoti, ļoti īpaša dziesma."