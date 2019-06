Liepājā koncertēs amerikāņu blūzmenis Bridžess un “Keksi”

Jūdžins “Hideaway” Bridžess ir blūza un soulmūzikas dziedātājs, dziesmu autors un ģitārists, kurš ar panākumiem izdevis septiņus mūzikas albumus un uzstājies visā pasaulē. Kā klejojošam nomadam viņa mājas ir tur, kur gaidāms nākamais koncerts – katru gadu Bridžesa ceļš ved no Amerikas līdz pat Austrālijai, piestājot koncertzālēs un festivālos Eiropā, Āzijā un daudzās citās pieturvietās visā pasaulē.

Jūdžina tēvs bija pazīstams blūza ģitārista “Hideaway Slim”, savukārt māte nāk no ASV popmūzikas dīvas Tinas Tērneres ģimenes. Tāpēc Bridžess smejas, ka savas ģitārista prasmes guvis no tēva, savukārt dziedātāja – no mātes puses. Kopā ar tēvu puisis sācis koncertēt piecu gadu vecumā, bet jau pusaudža vecumā viņš izveidoja savu pirmo grupu. Pasaules slavu Bridžess iemantoja, uzstājoties kopā ar leģendārajiem amerikāņu blūzmeņiem B. B. Kingu un Bigu Džo Tērneru. Šodien par blūza zvaigzni ir kļuvis viņš pats – ieguvis deviņas ASV Blūza mūzikas balvas nominācijas, apbalvojumu kā gada soulmūzikas un blūza mākslinieks, saņēmis apbalvojumu par gada labāko mūzikas albumu un daudzas citas prestižas balvas.