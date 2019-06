Nacionālajā teātrī sākas Skroderdienu laiks

Pirms sava iestudējuma 10. sezonas režisore Indra Roga atzīst: “Rūdolfs Blaumanis un “Skroderdienas Silmačos” ir īpašs mūsu kultūras žanrs, tas ir īpašs notikumu salikums un spēles veids. Tas ir kanons un kods. Tajā ir tautas esence. Smeldze, kas ir kopā ar jokiem, prieks, mīlestība un sirdis, kas nomaldījušās, bet beigās, protams, atrod viena otru. Ir lietas, kas pārmantojas no iestudējuma uz iestudējumu, un, ar to tālāk spēlējoties, katrs nākamais sastāvs pieliek kaut ko klāt. Tas mantotais kultūras slānis ir ļoti biezs, ir pat grūti pateikt no kura iestudējuma kas nācis.”