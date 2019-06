Nacionālajā botāniskajā dārzā pirmoreiz uzziedējusi Japānas liellapu magnolija

Pasakainais Japānas liellapu magnolijas koks izaudzēts no maza jaunstādiņa, kurš 2000. gadā atvests no Slovākijas Nitras arborētuma. Augam ik gadu tiek nodrošināta īpaša aprūpe, piemēram, vēlā rudenī koka stumbrs tika ietīts biezā papīrā, pasargājot to no apsalšanas. Pateicoties rūpīgai kopšanai, kociņš auga liels un veselīgs.