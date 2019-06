Lielais boksa vakars: kādas cīņas varēs redzēt?

View this post on Instagram

Mana nākamā cīņa jau 15.Junijā🥊 Šoreiz cīņu aivadīšu ALI TROPHY ietvaros🏆 un galvenajā cīņā spēkosies @mairisbriedis 🦌 Paldies @lnkboxing par šo iespēju! Paldies arī maniem atbalstītājiem ECG grop, Kungu Druvas, @suuntolatvia , @militaryshop.lv , @riekstukalns un Milzkalnam, Haralds Treimanis, @nicholas_obuhovs_fitness4life , Jānis Kalnins, @sportskekava @marence.skincare un visiem pārējiem. Paldies manai komandai Lāčplēša Cīņu Leģions par kopīgu sviedru liešanu un kārtīgu sagatavošanos gaidāmajai cīņai. Paldies treneriem @dainisdanilevics , @g.skroderis 💪🏽🥊 Paldies manai uztura speciālistei @alisekindzule 😊🥦 Paldies @lnkboxing par labāko sporta uzturu no @baker_nutrition , un @budoland_latvia par labāko cīņu ekipējumu. Paldies visiem, kas mani atbalsta!🇱🇻🇱🇻