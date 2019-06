"X Faktora" zvaigznes Edgara Kreiļa bijusī sieva par to, kāpēc vīrs pametis viņu un trīs meitas

"Bija daudzi un dažādi faktori, kāpēc šķīrāmies. Protams, viens no tiem bija TV šovs "X Faktors", kas parādīja, ka mēs ar vīru esam ļoti atšķirīgi. Tas bija posms, kad mēs it kā bijām, it kā nebijām kopā. Kāds to zināja, kāds nezināja. Izdzīvojuši šo attiecību krīzes periodu, sapratām, ka diemžēl nekas tālāk nebūs. Un mūsu ceļi pamazām šķīrās," atklāj Katrīne.