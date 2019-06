Ielīgošana Maskačkā

20. jūnija pēcpusdienā apmeklētāji “Līksnas dārza” zaļajā pagalmā varēs baudīt kolorītu sajūtu kokteili – mazliet no autetiskās Maskačkas, mazliet no Latgales garšām, mazliet no “underground” kultūra noskaņām. Ikviens interesents varēs piedalīties akcijā “Atstāj nospiedumu” un līdzdarboties dārza labiekārtošanā, pret nelielu ziedojumu centra attīstībai izveidojot sava dizaina dēli, kas kļūs par dārza sētas sastāvdaļu un nodos autora vēstījumu dārza apmeklētājiem.