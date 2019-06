Jāņi Latvijas Televīzijā – dziesmas un kino svētku noskaņās

Jāņu dienā svētku programma sāksies plkst. 11.40. Dokumentālajā filmā “Blaumaņa Skroderdienu raibais mūžs” izsekots Rūdolfa Blaumaņa komēdijas iestudējumu vēsturei kopš 1902. gada līdz pat mūsdienām. Pēc tās – 1986. gada Alfrēda Jaunušana iestudējums Druvienā ar Nacionālā teātra leģendārajiem aktieriem – Astrīdu Kairišu Antonijas lomā, Ģirtu Jakovļevu Dūdara, Rolandu Zagorski Alekša, Jāni Reini Kārlēna, Daci Bonāti Ieviņas lomās un daudziem citiem. Pēc tam LTV1 sāksies latviešu filmu programma. Plkst. 16.20 būs vērojama jautrā filma “Vella kalpi vella dzirnavās”, plkst. 18.20 – piedzīvojumu filma “Melnā vēža spīlēs”. Savukārt vakarā, plkst. 21.15 – īpaša pirmizrāde. Kinokritiķe un žurnāliste Daira Āboliņa kopā ar režisori Agitu Cāni turpinājušas pētīt Latvijas kino vēsturi un radījušas vēl vienu dokumentālu kino arheoloģijas stāstu – par Imanta Krenberga 1982. gada filmu “Īsa pamācība mīlēšanā”. Aktieris Rolands Zagorskis, 35 gadus pēc muzikālās komēdijas uzņemšanas, piekrita vēlreiz apciemot visas savas līgavas no filmas, kas atzīta par latviešu kino vēstures vērtību. Komēdija ir sarežģītākais no žanriem un filmas veidošana nebija tikai aizraujošs un entuziasma pilns process, bet arī smags darbs ar daudziem šķēršļiem. Par to, kā tapa trakulīgā filma par precēties kārajiem latviešiem vēstīs filmas arheolģija – būs iespēja arī ieraudzīt saglabājušās filmas kino proves un nekad nepublicētas fotogrāfijas no arhīviem un režisora ģimenes privātajām kolekcijām.