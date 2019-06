Ceturtdien, 13. jūnijā, tika saņemti trauksmes signāli no diviem naftas tankkuģiem Omānas līcī – uz tiem esot nogranduši sprādzieni, vēstīja raidsabiedrība BBC. Versijas par notikušo atšķiras. Turpat netālu esošā Irānas Islāma Republika paziņoja, ka tās jūras spēki evakuējuši 44 cilvēkus no kuģiem, kas «negadījumu» laikā aizdegušies Irānas piekrastē. Irānas televīzijas demonstrētajos kadros redzams, kā no abiem kuģiem paceļas milzīgi dūmu stabi un liesmas.