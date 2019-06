Mākslas galerijā "Noass" prezentēts Reiņā Jaunā albums "Pretpolu vienādības"

Albums vēsta par cilvēka dzīvi veidojošo pretpolu relativitāti. Vienlaikus albumu var uztvert kā trakulīgu piedzīvojumu filmu ar laimīgām beigām. Šādā grupas sastāvā šis ir jau otrais albums. Vienlaikus tas ir sestais kompaktdiska formātā publicētais ieraksts, kurā apkopota Reiņa oriģinālmūzika. Albums ir ierakstīts un izdots ar AKKA/LAA autorstipendijas atbalstu. Bez paša Reiņa, grupā spēlē basģitāriste un jaunā komponiste Lauma Kazaka, kā arī bundzinieks Ivars Logins, kurš paralēli darbojas hārdroka apvienībā "Colt". Albuma ierakstā piedalījās arī čelliste Erna Daugaviete, kura spēlē grupās "Cotton Island" un "Rihards Lībietis Orchestra". Ar trombona skaņām ierakstu papildināja Krists Kazaks, kurš darbojas grupās "Band Mango", "All Day Long", kā arī spēlē grupā "Dead City Hollidays" kā ģitārists. Flautas skaņas albumā ienesa Reiņa grupas biedrene no "Young & The Oak People" laikiem - Ieva Supjeva.