Latviešu valodā izdots dzejas dižpārdoklis - "piens un medus"

Rupi Kauras dzeja tiek apspriesta un baudīta, vērtēta un lasīta, un jaunas sievietes ar to dalās mūsdienu pasaules digitālajā piezīmju blociņā – Instagram un Facebook. Daudz lasītais latviešu dzejnieks un dziesmu tekstu autors Guntars Račs (kura paša grāmatas kļuvušas par Latvijas mēroga bestselleriem) savā Facebook kontā raksta: “Nav tā, ka šī būtu tagad mana vismīļākā dzejas grāmata, nē, bet pats fakts, ka dzeja mūsu laikmetā spējusi uzrunāt tik daudzus cilvēkus, ir ievērības cienīgs un apgāž visas vaimanas par to, ka dzeja ir noderīga un vajadzīga tikai izredzētajiem. Ir dažādi. Angliski man dažas lietas šķita nesaprotamas, bet Ievas [Melgalves] tulkojumā es tās tagad varu atšķetināt. Bet jāsaka kā ir, šis krājums ir kā sievietes publiska izģērbšanās, kas, kā varētu domāt, būtu aizraujošs mirklis večiem, bet kas atklāj arī šo to ne pārāk patīkamu, kaut ko tādu, par ko nav pieņemts runāt, bet kas notiek. Ik dienas.”