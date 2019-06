Tapusi grāmata "Iespējamā tikšanās" par cilvēkiem ar invaliditāti

Kā norādīja grāmatas patronese, Valsts prezidenta dzīvesbiedre Iveta Vējone, "Iespējamās tikšanās" ir grāmata par līdzcilvēkiem - viņu mērķiem un ceļu uz to sasniegšanu, bailēm un to pārvarēšanu, sasniegumiem un neveiksmēm. "Grāmatā izmantota sarunas forma ir viens no personiskākajiem veidiem, kā iepazīt otru cilvēku, un grāmatas varoņi - gan tie, kuri ir šo sarunu iniciatori, gan tie, kas atsaucās aicinājumam sarunai par būtisko, - atklāj savus dzīves līkločus un ļauj saskatīt, ka ikviens no mums var kļūt par iedvesmojošu paraugu citiem," skaidroja Vējone.