Latvieši kāpj uz pjedestāla vēsturisko formulu otrajā posmā Polijā

Otrais posms kopumā pulcēja vairāk kā 100 dalībniekus, no kuriem 12 bija pieteikušies tieši Formula abās klasēs. Dalībnieku vidū bija sportisti no Polijas, Latvijas, Igaunijas un Vācijas.

Tāvi Kūla uzrādītais ātrākais apļa laiks pirmajā braucienā, solīja sīvu cīņu starp līderiem arī otrajā braucienā un tā arī notika. Andrim Griķim startā izdevās igauni apdzīt, taču atrauties bija praktiski neiespējami. Apmēram sešus apļus igaunis burtiski “sēdēja astē” un vairākas reizes mēģināja izdarīt apdzīšanas manervus. Brauciena iznākums izvērtās negaidīts. Lai arī igaunis kļūdījās, izslīdot no trases vienā no ātrākajiem līkumiem, tomēr bija spējīgs sacīkstes turpināt atpaliekot no līdera 6 sekundes. Diemžēl Andra Griķa formulas motors neizturēja tempu un izstāšanās 3 apļus pirms finiša ļāva igauņiem aizņemt visu pjedestālu – Tāvi Kūls, Jāks Kūls un Tomas Hunts.