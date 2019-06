Sacensību uz britu premjera amatu turpina seši kandidāti

40 gadus vecais politiķis, kurš iebilst pret valsts izstāšanos no Eiropas Savienības (ES) bez vienošanās, atsauca savu kandidatūru, atzīstot, ka pēc ceturtdien notikušās balsojuma pirmās kārtas zaudējis izredzes uzvarēt.

"Esmu nolēmis izstāties no sacensības, un izstrādāt vislabāko veidu, kā virzīt man ļoti svarīgās vērtības," viņš sacīja laikrakstam "London Evening Standard".

Henkoks ir viens no labēji centriskās partijas uzlecošajām zvaigznēm, mērenas politikas piekritējs, kurš tiek uzskatīts par kompetentu savā amatā un prasmīgu saziņā ar medijiem.

Pēc pirmās balsojuma kārtas līderis uz Konservatīvās partijas līdera amatu ir bijušais Londonas mērs un ārlietu ministrs Boriss Džonsons, kurš uzstāj, ka Lielbritānijai oktobra beigās jāaiziet no bloka neatkarīgi no tā, vai būs vai nebūs panākta vienošanās par izstāšanās nosacījumiem. Viņš saņēma 114 no 313 iespējamām balsīm.