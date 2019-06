Tā atpūšas seniori. Ieskats festivālā "Zelta ritmi"

“Pēc pasākuma mēs – meitenes – autobusā braucām dziedādamas. Tik sirsnīgs festivāls! Par visu bija padomāts. Varējām baudīt koncertu, klausīties lekcijas un tikties ar sabiedrībā zināmiem senioriem, bija iespēja izmēģināt jaunas prasmes un veidot jaunas pazīšanās,” savās emocijās ar organizatoriem dalījās kāda festivāla apmeklētāja no Pļaviņām.

“Tik skaists koncerts! Un lieliska teātra izrāde,” sacīja dāma no Grobiņas.

Šogad “Zelta ritmi” bija īpaši – koncerts pulcēja vairāk nekā divsimt senioru no visiem Latvijas novadiem. “Paldies dziedātājiem, dejotājiem un teātra kolektīvam, kuri par spīti karstumam priecēja mūs ar skaistiem priekšnesumiem. Jūtamies patiesi gandarīti un pagodināti, uz skatuves redzot staltus kungus baltos kreklos un dāmas košās kleitās. Kopumā koncertā piedalījās 15 dažādi kolektīvi no visas Latvijas, un esam saņēmuši jaunus pieteikumus no kolektīviem, kas arī vēlas turpmāk uzstāties “Zelta ritmu” koncertā,” stāsta vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.