Zībarts: Pārbaudes turnīrā Prāgā spērām divus soļus uz priekšu

"Pēc neveiksmīgā iepriekšējā pārbaudes spēļu cikla Rīgā likās, ka esam spēruši soli atpakaļ. Te, Prāgā, iznāca divi uz priekšu. Prieks par uzvarām, kas uzlabo noskaņojumu, prieks arī par to, ka uzlabojas spēles kvalitāte un paplašinās to spēlētāju loks, kuras var reāli palīdzēt," Latvijas Basketbola savienība (LBS) citē Zībarta teikto. "Ņemot vērā jau piedzīvoto un vēl gaidāmo slodzi, devām iespēju atpūsties Elīnai un Aijai, un lielāks spēles laiks tika citām. Gandrīz visas to izmantoja veiksmīgi."