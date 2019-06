FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Sociālajā tīklā nesen ievietots video, kurā redzami vairāki vīrieši braucam auto. Kā brīžiem aizkadrā un brīžiem kadrā stāsta video autori, kungi ir iereibuši un viens no viņiem visnotaļ pamatīgi, jo nespēj vertikāli noturēties, tādēļ nolemj Valsts policijā izsaukt papildspēkus, bet līdz to ierašanās brīdim patstāvīgi sākt vīriešu un viņu auto meklēšanu. Tas prasa zināmu laiku, taču nepaliek bez rezultāta. Vienīgi policijas ierašanos nākas gaidīt, un tad kungi jau ir nonākuši mērķī un no auto jau izkāpuši.