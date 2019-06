Latvijai balva Eiropas nozīmīgākajā animācijas konkursā Anesī

Zilbaloža debijas pilnmetrāžas animācijas filma, kas pasaules pirmizrādi piedzīvoja 4. jūnijā kinofestivālā Animafest Zagreb, nedēļu vēlāk startēja Eiropas lielākajā animācijas festivālā Anesī, Francijā, – galvenajai skatei paralēlajā konkursā Feature Film Contrechamp. Pasaulē lielākais un vecākais animācijas festivāls, kura atlases komisijai ik gadu piesaka vairāk nekā 3000 filmu no visas pasaules, šogad notika no 10. līdz 15. jūnijam. Lai gan Latvija Anesī festivāla konkursos tikusi pārstāvēta jau vairākkārt, šāda līmeņa balva uz mūsu valsti vēl nebija atceļojusi (nesenākais panākums ir balva Cristal for a Commisioned Film Indras Sproģes alfabēta filmai "Awesome Beetle’s Colors" (2016)).