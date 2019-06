Rīgas modes dāmas mirdz šovrūma vasaras kolekciju prezentācijā

Tika demonstrēti arī zīmola PM looks tērpi, kur jaunā kolekcija asociējas ar krēmīgām, gaisīgām un saldām noskaņām – šeit atradīsiet pasteļtoņus, kontrastējošu zaļo krāsu, balinātu džinsu, zīdu, plisējumus un apdarinātu tvīdu; zīmols Eletto demonstrēja trikotāžas izstrādājumu kolekciju, kas radīta no maigas Merino vilnas, kā arī jauktiem sastāviem ar zīdu, kokvilnu, linu, mohēru, viskozi, kašmiru un citiem materiāliem, kas rūpīgi izvēlēti un iegādāti Itālijas rūpnīcās.

Turklāt tika demonstrēti arī augstākās kvalitātes adījumi no Ukrainas zīmola Knitted people, unikālas somiņas un apavi no dabīgā filca, ananāsu lapu šķiedrām un tvīda no Tooche, kā arī skaistas sudraba rotas ar cirkoniju, ko piedāvāja juvelierizstrādājumu zīmols Angelique jewelery. «Pasākuma viesiem bija lieliska iespēja iedvesmoties un izveidot sev total look – sākot no tērpa līdz pat apaviem, somiņām un rotām», - piebilst А. Grevcova.