Aktuālākā informācija: kur šobrīd notiek lielākie valsts autoceļu remonti

Visgarākais remontposms patlaban ir abpus Pāvilostai – tur ir astoņi luksoforu posmi un darbi notiek arī pašā Pāvilostā. Vairāk laika prasa arī ceļš uz jūru no Ēdoles līdz Jūrkalnei. Ar 45 minūšu gariem remontposmiem ir jārēķinās no Gulbenes Balvu virzienā un no Tērvetes līdz Lietuvas robežai.