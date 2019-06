Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: kas apturēs "Spartaku"?

Jau pirmajās čempionāta spēlēs varēja redzēt, ka komandas rindās ir vairāki jauni un interesanti ārzemju futbolisti, tagad viņi sāk arvien vairāk "sakausēties" vienā komandā, plus pašmāju pieredzējušie spēlētāji (Gints Freimanis, Edgars Gauračs, Vitālijs Smirnovs, Vitālijs Rečickis, Edgars Vardanjans...) un sanāk konkurētspējīga komanda.

Agri vai vēlu beidzas visas sērijas - gan sekmīgās, gan nesekmīgās - un agri vai vēlu pārtrūks arī "Spartaka" punktu krāšanas sērija (interesanti, ka nākamajā kārtā spartakieši spēlēs viesos tieši ar "Riga FC", pēc zaudējuma no kura arī sāka krāt punktu pēc punkta, uzvaru pēc uzvaras), taču komandas pretenzijas uz vietu trijniekā vai tā sauktajā Eiropas kausu zonā tagad jau uztveramas nopietni.

Arī uz itāļu treneri Anunciato (tāds ir viņa pilns vārds) Dzavetjeri tagad daudzi droši vien skatās citādāk nekā tad, kad viņš pirms desmit gadiem parādījās pie FK "Ventspils" stūres, un nekā pirms šīs sezonas. Treneris, kura trumpis ir darbs ar gados jauniem spēlētājiem, tieši šajā jomā sevi arī apliecina, jo lielākā daļa no "Spartaka" ārzemju jaunpienācējiem ir 18-20 gadus veci futbolisti.

Ir gan viena nianse - proti, jau pēc pāris dienām atvērsies tā sauktais "pāreju logs" un nav teikts, ka tā laikā "Spartaka" rindās tieši starp leģionāriem nenotiek pārmaiņas (proti - kāds no līderiem var doties prom).

Taču jebkurā gadījumā komanda jau ir ieskrējusies un panākt tās izbīdīšanu no līderu grupas būs ļoti grūti.

Baltkrievu trenera debija pie FK "Jelgava" stūres beidzās ar 0:1 zaudējumu savā laukumā "Valmiera Glass ViA" futbolistiem. Skaidrs, ka ir vajadzīgs laiks, kamēr Kubarevs sakārtos komandas spēli, bet par to, ka viņš prot to izdarīt, vislabāk liecina ... "Spartaka" piemērs. Vai tad 2016. gadā Jūrmalas komanda "uz papīra" bija starp pretendentēm uz čempiones titulu? Visoptimistiskākajā gadījumā - uz vietu trijniekā, turklāt arī vēl diezgan apšaubāmi... Tagad būs interesanti pavērot, cik ātrā laikā un kā Kubarevam izdosies "izārstēt" Jelgavas komandu.