Uzmini slavenību!

Everything’s just peachy 🍑 #tangerinedream #peachesNCream #topnaughty #suitsandfruits #throwingshades #doublebuns Knot your average peach 🍑 To peach their own 🍑 Practice what you peach 🍑 😂

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Sep 16, 2018 at 7:46pm PDT