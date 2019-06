"Body postive" trūkums ir arī labi sakačātiem fitnesa faniem

Modes dizainere, stiliste un "More than Size" kustības izveidotāja Indra Salceviča, noslēdzoties sava pirmajai šova "Pati pilnība" (STV Pirmā) sezonai, runā par to, ka sabiedrībai nav izpratnes par šo jēdzienu "body postive", piemērojot to tikai meitenēm ar kuplākām formām.