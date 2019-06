Gaisa satiksmes kontrolieriem arvien grūtāk kontrolēt bezprecedenta "aviācijas sastrēgumus"

Māstrihtas Gaisa kontroles centrs ir vieta, kur vairāk nekā 100 gaisa satiksmes kontrolieru vienlaicīgi rūpējas par veiksmīgu gaisa satiksmes organizēšanu virs Beļģijas, Luksemburgas, Nīderlandes, kā arī Vācijas ziemeļrietumiem. Uzdevums ir sarežģīts – organizēt darbu tā, lai gaisā nesaskrienas neviena lidmašīna. Uzdevumu sarežģī fakts, ka šī ir viena no aizņemtākajām vietām Eiropas gaisa telpā – katru dienu gaisa satiksmes kontrolieriem jāvada ap 1200 lidmašīnām cauri 16 kilometrus platajai joslai Beļģijā, kas atrodas starp divām militārajām zonām, kur lidošana ir aizliegta.

1972. gadā tika dibināts uzņēmums “Eurocontrol”, kas bija starptautiska aģentūra, kuras paspārnē arī tapa Māstrihtas Gaisa kontroles centrs. Šī bija pirmā vieta pasaulē, kur vienlaicīgi strādāja gaisa satiksmes kontrolieri no vairākām valstīm. Pašlaik Māstrihtas Gaisa kontroles centrs ir vienīgā šāda veida iestāde, kas var lepoties ar efektīvākā gaisa kontroles centra nosaukumu. Daļēji par to var pateikties arī tehnoloģijām. Piloti un gaisa satiksmes kontrolieri no šā centra var sazināties ar digitālu ziņojumu palīdzību, kas ir daudz operatīvāks saziņas veids.