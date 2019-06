Lietuvas tiesa noraida Klaipēdas ostas vadītāja Vaitkus sūdzību par atbrīvošanu no amata

Atlaižot Vaitku, Masjulis to pamatoja ar bažām, ka ostas vadītājs nespēs būt objektīvs pret uzņēmumiem, kuri viņu atbalstījuši pašvaldību vēlēšanās.

"Pirmās instances tiesa, noraidot Arvīds Vaitkus prasību, atzinusi, ka ministrs, ņemot vērā to lomu, kāda Klaipēdas valsts jūras ostas direkcijai ir kā no valsts drošības viedokļa stratēģiski svarīgam valsts uzņēmumam, un attiecinot uz šāda uzņēmuma vadītāju visaugstākos caurskatāmības un godīguma standartus, pieņēmis pareizu lēmumu atbrīvot Vaitku no amata," teikts tiesas paziņojumā.