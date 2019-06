2009.gada oktobrī Paegle izstājās no Tautas partijas un Saeimā turpmāk darbojās kā pie frakcijām nepiederoša deputāte. 2010.gada janvārī viņa pievienojās Pilsoniskajai savienībai. Pēc nesekmīgas kandidēšanas uz 10.Saeimu politiskās apvienības "Vienotība" sarakstā, Paegle paziņoju par aiziešanu no politikas un atgriezās uz dzīvi ASV.

Pērn 12.novembrī tika izdots viņās memuārs "Brīvības ērkšķi. Trimdinieka atgriešanās Latvijā" ("The Thorns of Freedom: An Exile's Return to Latvia."