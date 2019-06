Limbažos otro reizi notiks festivāls "Limbizkvīts"

View this post on Instagram

Istabā pa atvērtu logu iepūš vējš un uz palodzes vēl ar vien kalst tavas kedas, kā ūdeni izsalcis augs! Pienācis laiks tās padzirdīt ar toņkārtām un decibeliem! Auj kedas kājās un tiekamies 17. augustā festivālā - LIMBIZKVĪTS 2. Links uz biļetēm lapas aprakstā 🤟🏽