Rīgā viesosies ievērojamais intelektuālis Teodors Zeldins

Lai arī šādos pasākumos satikušies jau tūkstošiem ļaužu dažādās pasaules valstīs, tā scenārijs saglabājies nemainīgs: pie vakariņu galda apsēžoties diviem svešiniekiem, viņi saņem no Teodora Zeldina īpašu ēdienkarti, kurā visi ēdieni aizstāti ar domu apmaiņu rosinošiem jautājumiem no dažādu tēmu lokiem. Sākot ar vieglām "uzkodām", tad ķeroties klāt gruntīgiem "pamatēdiena" jautājumiem un beigās našķējoties ap “desertu”, sarunu pārinieki mielasta gaitā ļaujas sarunām, caur kurām iepazīst viens otra vērtību sistēmu, apjauš, kam tajā piešķirta vislielākā nozīme un kāpēc. Līdzīgi daudzveidībai kulinārijas pasaulē, arī Zeldina piedāvātā ēdienkarte ietver sevī visdažādākos dzīves izgaršošanas aspektus caur sarunu mākslu. Būdams Oksfordas Universitātes profesors, Teodors Zeldins bija viens no pirmajiem, kurš akadēmiskajā vēstures disciplīnā rada vietu un metodi, lai pētītu un runātu par cilvēcisko attiecību un jūtu pasaules komponenšu – mīlestības, baiļu, vientulības, draudzības un personisko ambīciju – mainīgajiem stāvokļiem dažādu civilizāciju un laikmetu gaitā. Īpašu lomu viņš vienmēr piešķīris sarunu fenomenam, uzsverot, ka savstarpējās attiecības un jūtu stāvokļi tiek izkopti prasmīgu sarunu ceļā. Arī viņa izstrādātās sarunu vakariņas ir apliecinājums tam, ka, satiekoties diviem svešiniekiem, var veidoties savstarpēja uzticēšanās, jauni uzvedības paradumi viņpus garlaicības, kā arī iejūtīgāka pieeja šķietami mūžīgajam paaudžu konflikta jautājumam.

Teodors Zeldins (dz. 1933.) ir “viens no četrdesmit cilvēkiem, kuru idejām varētu būt paliekoša nozīme jaunajā gadu tūkstotī”, - tā savulaik apgalvojis britu laikraksts The Independent. Zeldina grāmatas tulkotas 27 valodās. Kaut gan to uzmanības centrā lielākoties ir vēsture, autors savos darbos īpašu uzmanību pievērš indivīda lomai un jūtu pasaules dažādajiem kontekstiem. Līdzās akadēmiskās vides atzinībām, Zeldina devums sabiedrībai sniedzas tālāk par darbu vēstures laukā – viņa padoms un zināšanas ir bieži pieprasītas arī starp citu jomu speciālistiem. Viņš ir bijis gan padomnieks Francijas prezidentam un konsultējis vadības ešalonus starptautiskiem finanšu, jurisprudences, medicīnas, IT un ražošanas uzņēmumiem, gan arī ir iecienīts viesis starptautiskos politiskajos forumos un kultūras nozares konferencēs.