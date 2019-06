Oskars Deigelis izdod jaunu videoklipu dziesmai “Beigu beigās”

“Dziesma ir vasarīga, enerģiska, pulsējoša. Tekstuāli, kā ierasts, esmu tiešs, tajā pašā laikā nezaudējot noslēpumu. Zemtekstu ir gana daudz un mūzikas viena no lielākajām burvībām, manuprāt, ir spēja likt klausītājam iedziļināties skaņdarba vēstījumā no dažādām šķautnēm. Tajā pašā laikā, dziesma ir gana viegli uztverama, lai to bezrūpīgi varētu baudīt arī kā fona mūziku,” tā savu jauno singlu komentē Deigelis.