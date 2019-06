Gymkhana disciplīna oficiāli atklāta un Latvijas drifta kausa 3.posms aizvadīts

Biķerniekos visas dienas garumā tika aizvadītas ļoti aizraujošas un spraigas cīņas, Proam klases sportisti rādīja lielisku sniegumu, bet street jau īsajā treniņu laikā parādīja to, ka street tandēmu cīņas būs dienas saldais ēdiens.

Sacensību diena iesākās ar proam treniņiem un kvalifikāciju, labākais kvalifikācijā Aleksandrs Murajs. No 25 dalībniekiem, kuri bija reģistrējušies sacensībām, tandēmiem kvalificējās 22 dalībnieki. Tika lemts dot iespēju tandēmu cīņās piedalīties visiem 22 dalībniekiem un braukt TOP32 egli, kur automātiski pirmo kvalifikācijas rezultātu īpašnieki tika TOP16. Prieks bija vērot visus jaunos sportistus, kuriem šīs bija vienas no pirmajām sacensībām, bet kuri jau parāda to, ka viņi būs sīvi konkurenti.