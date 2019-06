ANO atzīst "sistēmiskas kļūdas" reakcijā uz rohindžu masveida izceļošanu Mjanmā

Ziņojumā atzīts, ka "ir sarežģīti noteikt atbildīgos par sistēmiskām kļūdām", tomēr "uz visām iesaistītajām pusēm gulstas" kopīga atbildība par to, ka "uzstājīgāk neizpildīja ANO pamata uzdevumu attiecībā uz smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem".

ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs februārī deva rīkojumu veikt iekšējo pārbaudi par organizācijas darbību Mjanmā pēc tam, kad tās amatpersonas valstī tika apsūdzētas par to, ka ir ignorējušas brīdinājuma zīmes par uzbrukumiem rohindžām.

Foto: Rohindžu bēgšana no Mjanmas

Pašlaik 740 tūkstoši rohindžu dzīvo nometnēs Bangladešā pēc tam, kad 2017.gada militārās kampaņas laikā aizbēga no Mjanmas Rakhainas pavalsts.

Tomēr 36 lappuses garajā ziņojumā, kuras autors ir Gvatemalas pieredzējušais diplomāts Gērts Rozentāls, atzīts, ka ANO sistēmā ir bijusi "sašķeltības, nevis vienotības dinamika", "skaidras un vienotas stratēģijas neesamība", kā arī sistemātiskas un vienotas analīzes no notikuma vietas trūkumi".

Rozentāls rakstīja, ka ANO ir "jāuzlabo, jāsistematizē un reāllaikā jādalās ar datiem, informāciju un analīzi par notikumiem no to norises vietas", un, ja "tiek saņemtas atšķirīgas interpretācijas no dažādām pusēm", ar tām ir jādalās un jācenšas izprast.