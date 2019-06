Jāņu ielīgošana RCB Pludmales lasītavā Lucavsalā

Pludmales lasītava Lucavsalā darbosies no 1. jūnija līdz 31. augustam. Lasītava P., O., C., Pk. strādās no plkst. 12.00 līdz plkst. 17.00, trešdienās no plkst. 12.00 līdz plkst. 19.00, bet brīvdienās un svētku dienās no plkst. 11.00 līdz plkst. 18.00.