Zolitūdes traģēdijas krimināllietā sāk tiesas debates

Šodienas tiesas sēdē pirms debašu sākuma tika uzklausīti vairāki tiesai pieteikti lūgumi, kuri visi tika apmierināti. Starp apmierinātajiem bija gan lūgumi no cietušajiem par daļēju atteikšanos no kompensācijas, ko tiesa varētu piespriest izmaksāt "Maxima Latvia", gan lūgumi no uzņēmuma, kuros lūgts atcelt arestu īpašumam Salaspilī, lai novada dome to varētu atsavināt. Tāpat uzņēmums tiesai lūdza ļaut veikt renovācijas darbus vairākos arestētajos īpašumos, kas atrodas Ķekavā un Baložos.